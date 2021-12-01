В рамках концессий в ДФО и Арктике подписаны соглашения на 270 млрд рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Соглашения на 270 млрд рублей подписаны в рамках дальневосточной и арктической концессий, сообщил в среду глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

"Механизм дальневосточной и арктической концессий <…> позволяет нам как представителям государства гарантировать инвесторам возврат их инвестиций как в объекты промышленной инфраструктуры для инвестпроектов, так и социальной инфраструктуры для людей, которые будут работать на новых предприятиях, в течение 10-15 лет из средств госпрограммы. Наша цель - портфель порядка 500 млрд рублей, сегодня в работе 35 концессионных проектов общим объемом 270 млрд рублей. <…> Диапазон проектов достаточно широкий. По объему средств примерно две трети [около 67%] - инфраструктура для инвестиционных проектов", - сказал министр на сессии "Инфраструктурные проекты как драйвер экономического роста" в рамках форума "Россия зовет".

Он добавил, что на протяжении многих лет на Дальнем Востоке развивалась магистральная инфраструктура - Транссиб, БАМ, а в последние годы эти усилия нарастили. Речь идет о реконструкции Восточного полигона, которая позволит увеличить перевозку грузов со 144 млн тонн до 180 млн тонн к 2024 году, развитии сети аэропортов, Северного морского пути. Министр также подчеркнул необходимость повышения качества жизни людей, поддержки инвестпроектов, в частности, в энергетике, дорожном строительстве.

По словам Чекункова, реализация проектов создания крупных промышленных кластеров на Дальнем Востоке и в Арктике требуют создания соответствующей инфраструктуры. Кроме того, с помощью атомной электроэнергии нового поколения, атомных станций малой мощности планируется сделать экономически рентабельным освоение севера Якутии, добавил он.

"На дальнем Востоке ускоряется строительство жилья, единственный способ понизить цену - увеличить предложение. Увеличивая объемы жилищного строительства с 1,8 млн кв. м три года назад до 2,5 млн кв. м в этом году, наша цель - выйти к 2024 году на 3,3 млн кв. м в год - требует огромного количества социальной инфраструктуры, не всегда предусмотренной в национальных проектах, либо не всегда реализуемой. На уровне регионов бывают вопросы с проектированием, со сметными стоимостями, уровнем работы подрядных организаций", - сказал Чекунков. В качестве варианта решения таких проблем он назвал реализацию проектов с частным бизнесом.