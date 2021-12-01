Мишустин поручил МЭР проработать упрощение выбора и применения бизнесом кодов ОКВЭД

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития РФ подготовить меры по реформированию и упрощению процедур выбора и применения бизнесом кодов ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности).

"Максим Геннадьевич [Решетников], к вам поручение и просьба. С учетом того, что сказали, давно с этим надо навести порядок. Пожалуйста, подготовьте соответствующие изменения в законодательство, пусть коллеги их представят", - сказал Мишустин в ходе правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Председатель правительства поручил председателю комиссии Госсовета по МСП, губернатору Калининградской области Антону Алиханову принять участие в подготовке предложений. При разработке мер премьер попросил учесть мнение региональных предпринимателей и бизнес-объединений.