Проект моста через реку Вилюй в Якутии прошел госэкспертизу

ЯКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Проект мостового перехода через реку Вилюй в Якутии получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Об этом сообщила в среду пресс-служба ФКУ "Упрдор "Вилюй".

"Проект мостового перехода через реку Вилюй на 660 км федеральной автомобильной дороги А-331 "Вилюй" в районе села Верхневилюйск получил положительное заключение в ФАУ "Главгосэкспертиза России", - говорится в сообщении.

Длина моста через реку Вилюй составит 1 657 метров с двумя судоходными пролетами с обеспеченным габаритом по 126 м в ширину. Общая длина участка строительства моста с подходами III категории составляет 22,84 км. Проектная стоимость составляет 33,5 млрд рублей. Строительно-монтажные работы намечены в период с 2022 года по 2026-й. В пресс-службе подчеркнули, что этот мост станет самым крупным мостовым переходом на федеральной трассе "Вилюй" на территории Якутии.

"С этого объекта начинается каскад строительства внеклассных мостовых переходов через реку Вилюй. По трем мостовым переходам через реку Вилюй (807 км - село Кюндядя, 956 км - село Устье и 1049 км - село Крестях) планируются проектно-изыскательские работы в период 2022-2024 гг. В результате строительства всех четырех мостовых переходов будет обеспечен комфортный, безопасный и круглогодичный проезд по трассе А-331 "Вилюй" между Якутском и Мирным", - добавили в пресс-службе.

Федеральная автомобильная дорога А-331 "Вилюй" продолжает строиться, она должна соединить Иркутскую область и Якутию. Предполагается, что маршрут трассы будет проходить из Тулуна Иркутской области через Братск, Усть-Кут, Мирный с конечной точкой в Якутске. Длина трассы составит до 3 тыс. км. В настоящее время функционируют несколько участков трассы.