Ставку налога на прибыль в 10% установили для участников инвестпроектов в Поморье

АРХАНГЕЛЬСК, 1 декабря. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания на сессии в среду установили пониженную ставку налога на прибыль организаций для участников региональных инвестпроектов, сообщает пресс-служба областного парламента.

"Устанавливается пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в областной бюджет, для участников региональных инвестиционных проектов (РИП). Ставка будет составлять 10%", - указано в сообщении.

В пресс-службе администрации региона уточнили ТАСС, что основная ставка налога на прибыль - 20%.

Изменения в законодательстве направлены на то, чтобы стимулировать инвестиционную деятельность на территории региона. Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

В соответствии с Налоговым кодексом региональными инвестиционными проектами могут быть проекты, направленные на производство товаров, объем капитальных вложений в рамках проекта должен составлять не менее 50 млн рублей в течение трех лет и 500 млн рублей в течение пяти лет.