Всемирный банк порекомендовал России ввести налог на углерод

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Всемирный банк рекомендует России ввести налог на углерод в рамках достижения целей по углеродной нейтральности. Об этом сообщил главный экономист по России в представительстве Всемирного банка в Москве Дэвид Найт.

"Что касается углерода, углеродной политики, углеродного ценообразования. Я хочу сказать, что два самых распространенных вида мероприятий - это налогообложение, углеродный налог, и установление цен посредством квот, которыми потом можно торговать. Оба подхода, в принципе, достигают одной и той же цели. Однако между ними могут быть важные различия в реализации, в зависимости от конкретных условий предпочтительно выбрать один способ или второй, а может быть и совокупность обоих методов. В некоторых крупных развитых экономиках действительно практикуют совокупность обоих этих методов", - сказал Найт в ходе пресс-конференции, посвященной выходу доклада Всемирного банка об экономике России.

Он отметил, что подобные меры помогут достичь целей, поставленных правительством РФ и эффективнее осуществить переход к "зеленой" экономике. По словам Найта, подробнее эти предложения будут рассмотрены в докладе организации, который планируется представить 9 декабря.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить реализацию стратегии социально-экономического развития с низким уровнем парниковых выбросов до 2050 года, предусмотрев достижение РФ углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Документ должен обеспечивать максимально возможные темпы роста экономики и доходов граждан России, устойчивую динамику добывающих отраслей экономики, приоритизацию мер, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения, исходя из их экономической целесообразности, а также стоимости, сроков реализации и ожидаемого эффекта соответствующих проектов. Также кабмину РФ поручено обеспечить разработку и утверждение дорожной карты по снижению уровня углеродоемкости экономики, обоснованного расчетами экономической и климатической эффективности таких мероприятий. План мероприятий должен быть представлен президенту к 1 марта 2022 года.

В такой же срок Путин поручил правительству разработать реестр климатических проектов с указанием эффекта для сокращения глобальных выбросов.