ВБ считает, что ограничения в РФ из-за низких темпов вакцинации могут замедлить рост ВВП

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Ограничительные меры в РФ из-за низких темпов вакцинации от COVID-19 могут привести к замедлению роста российской экономики, сообщается в докладе Всемирного банка.

"Сохранение ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19, вероятно, будет тормозить рост в следующем году, поскольку в базовом сценарии темпы вакцинации остаются довольно низкими, а более высокие процентные ставки, необходимые для борьбы с инфляцией, будет сдерживать спрос. С учетом этих факторов прогнозируемый рост реального ВВП в 2022 году составит 2,4%, замедлившись до 1,8% к 2023 году", - отмечается в докладе.

Его авторы подчеркивают, что к началу осени текущего года стало очевидным наступление "новой разрушительной волны эпидемии COVID-19", что в сочетании с низким уровнем вакцинации создает угрозу и для экономики, и для здоровья населения. Поэтому в III квартале 2021 года темпы роста экономики замедлились на фоне новых мер по борьбе с COVID-19

При этом Всемирный банк сохранил прогноз по росту ВВП России в этом году (4,3%), ухудшив его в следующем (2,4%) и оставив без изменений в 2023 году.