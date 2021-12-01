Костин сравнил Набиуллину с Тэтчер

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин сравнил председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, указав на их "стальной" характер. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

"Мы считаем так, как считает Эльвира Сахипзадовна. Женщина стальная, как Тэтчер: сказала - сделала. Мы считаем, что (ставка - прим. ТАСС) повысится. Мы считаем, что 8,5%, надеемся, что это предел будет", - сказал он.

В октябре совет директоров ЦБ РФ шестой раз подряд повысил ключевую ставку, с 6,75% до 7,5% годовых, и дал сигнал о ее вероятном повышении на следующих заседаниях. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также не исключала, что в декабре текущего года ключевая ставка может быть повышена на 1 процентный пункт. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 декабря 2021 года.

Инвестиционный форум "Россия зовет!", организованный "ВТБ Капитал", проводится с 2009 года. Традиционно в нем принимают участие представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.