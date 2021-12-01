В Алтайском крае собрали на 40% больше зерновых и зернобобовых, чем в 2020 году

БАРНАУЛ, 1 декабря. /ТАСС/. Сбор зерновых и зернобобовых культур в Алтайском крае в 2021 году составил почти 6 млн тонн, что на 40% больше, чем в прошлом году. В регионе впервые за 20 лет зафиксированы рекордные показатели урожайности, сообщает пресс-служба правительства края со ссылкой на губернатора Виктора Томенко.

"Засушливая погода заставила нас поволноваться, но современные технологии, дожди, а самое главное - профессионализм селян позволили справиться с трудностями. Сбор зерновых, зернобобовых культур достиг <...> 5 млн 900 тыс. тонн. Это плюс 1 млн 700 тыс. тонн к уровню прошлого года. По урожайности зерновых и зернобобовых за последние 20 лет у нас рекордные показатели", - цитирует пресс-служба слова Томенко на церемонии вручения наград, посвященной Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в среду.

По его словам, регион сохранил за собой первенство по производству гречихи - 670 тыс. тонн, масличных культур - 1 млн 700 тыс. тонн. Томенко также отметил, что результаты работы селян позволили обеспечить загрузку мощностей пищевой, перерабатывающей промышленности: регион не только в полной мере обеспечивает себя производимой продукцией, но и 2/3 выпускаемого объема направляет в другие регионы страны.

Алтайский край - аграрный регион с самой большой площадью пашни в стране в 6,5 млн гектаров. Общие посевные площади в 2021 году составили 5,2 млн га. Зерновыми и зернобобовыми было занято порядка 3,3 млн га. В 2020 году в крае из-за засухи был введен ЧС регионального характера во всех 59 сельских муниципальных районах и в городских округах Барнаула и Славгорода. Двадцать три района Алтайского края подтвердили гибель посевов из-за засухи на площади 90 тыс. га. В 2020 году валовой сбор зерна в крае составил 4,2 млн тонн.

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