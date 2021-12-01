Более 620 домовладений в Урванском районе КБР получат доступ к газу в 2022 году

НАЛЬЧИК, 1 декабря. /ТАСС/. Более 620 домовладений в Кабардино-Балкарии (КБР) получат возможность подключиться к газу в Урванском районе в 2022 году по программе реконструкции и строительства газовых сетей. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Нальчик".

"Специалисты "Газпром газораспределение Нальчик" завершили проектно-изыскательские работы для строительства распределительного газопровода к дачному некоммерческому товариществу "Химик" в Урванском районе КБР. Общая протяженность газопровода высокого и низкого давления составит 6,5 км, объект создаст техническую возможность для подключения к природному газу 626 жилых домов, строительство запланировано на начало 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы выполняются в рамках реализации программы реконструкции и строительства газораспределительных сетей АО "Газпром газораспределение Нальчик" за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа на 2021 год.

АО "Газпром газораспределение Нальчик" входит в Группу "Газпром межрегионгаз". Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, а также реализует программы газификации региона.