Кандидат на пост главы Почта банка Пахомов будет работать в "Открытии" до конца 2021 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Александр Пахомов - кандидат на пост главы Почта банка - останется в качестве члена правления "Открытия" до конца 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Открытия".

"Александр Владиславович будет работать в банке до конца текущего года. Мы сообщим об официальных решениях сразу, как только они будут приняты", - сказали в пресс-службе.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!" сообщил журналистам, что Почта банк может возглавить Александр Пахомов из банка "Открытие". Нынешний глава кредитной организации Дмитрий Руденко станет советником главы ВТБ.

В конце сентября этого года стало известно, что ВТБ выкупил две акции Почта банка у его главы Дмитрия Руденко и вернул контроль над банком, увеличив долю до 50% + одна акция. Почта банк создан в 2016 году группой ВТБ и "Почтой России" на базе Лето-банка.