Энергопотребление в России с начала года выросло на 5,5%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в России в январе - ноябре 2021 года на 5,5% превысило показатель за аналогичный период прошлого года и составило 997,7 млрд кВт⋅ч. Об этом журналистам сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак, слова которого передает пресс-служба министерства.

"Потребление электроэнергии за одиннадцать месяцев 2021 года в целом по России составило 997,698 млрд кВт⋅ч, что на 5,5% больше, чем за такой же период 2020 года", - отметил он.

При этом выработка электроэнергии за отчетный период выросла в годовом выражении на 6,5%, до 1,02 трлн кВт⋅ч, добавил Грабчак.

В ноябре 2021 года энергопотребление в РФ составило 98,48 млрд кВт⋅ч, что на 5% больше, чем в ноябре 2020 года, а производство электроэнергии выросло на 6,2%, до 100,77 млрд кВт⋅ч, указал он.