Мосбиржа ведет переговоры с 30-40 компаниями о выходе на IPO в ближайшие годы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Московская биржа ведет переговоры с 30-40 компаниями, которые будут готовы выйти на IPO в ближайшие годы, сообщил глава торговой площадки Юрий Денисов.

"Мы ведем переговоры приблизительно с 30-40 компаниями, которые в ближайшие годы будут готовы к выходу на IPO. Преимущественно это те бизнесы, которые были созданы за последние 10 лет и, в частности, это именно технологические компании, новой экономики", - рассказал он, выступая на инвестиционном форуме "ВТБ капитала" "Россия Зовет!".

За 2020-2021 годы Мосбиржа провела сделки по IPO и SPO в общем объеме более 650 млрд руб., сообщил Денисов. В 2021 году на Мосбирже состоялось шесть IPO, три из которых произошли только на российской площадке. При этом высокий интерес к первичным размещениям проявляют розничные инвесторы, отметил он. "Высока роль физических лиц, которые вышли на российский рынок и которые создают дополнительную ликвидность. Сейчас мы видим, что доля физлиц в IPO компаний составляет от 10% до 30%", - указал Денисов.

При этом изменения произошли и в компаниях, выходящих на рынки. "С 2019 года доля несырьевого сектора в индексе Мосбиржи выросла с 32 до 42%. Из 220 эмитентов, которые торгуются в текущий момент на Мосбирже, 10% пришли за последние пять лет", - добавил глава биржи.

О форуме

Инвестиционный форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно в нем участвуют представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.