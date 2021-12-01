Власти Кубани выделили около 1 млрд рублей на догазификацию региона

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в 2021 году направили 1 млрд рублей в качестве софинансирования догазификации региона в рамках программы ПАО "Газпром", сообщил в ходе "прямой линии" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести данные мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка проводится без привлечения средств граждан за счет средств единого оператора газификации - ПАО "Газпром" и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций, также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов

"Инвестиционную программу "Газпром" утвердил по догазификации Краснодарского края, и сейчас мы ее реализовываем. Да, Краснодарский край выделил 1 млрд рублей, вроде как много, но с точки зрения вложений "Газпрома" несоизмеримо мало, там около 60 млрд рублей вкладывает "Газпром", - сказал Кондратьев.

Он также добавил, что на сегодня около 85% территории края газифицировано, полностью работы по газификации региона планируется завершить в течение трех лет.

Также вице-губернатор Краснодарского края Александр Трембицкий, с которым связался в прямом эфире глава региона, отметил, что уровень наименее газифицированного муниципалитета региона - Туапсинского района - к концу следующего года планируется увеличить до 29%.