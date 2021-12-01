Бюджет Карелии на 2022 год примут с самым высоким уровнем доходов

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Карелии в среду одобрило во втором чтении проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с рекордным за всю современную историю региона уровнем доходов, превышающим 70 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил председатель регионального парламента Элиссан Шандалович.

"Сегодня бюджет выглядит очень солидно: это [более] 71 млрд рублей. Мы впервые видим такую цифру в доходной части нашего республиканского бюджета. Это, в свою очередь, позволило дополнить ряд очень важных направлений", - сказал он.

Согласно законопроекту, доходы Карелии по итогам 2022 года ожидаются в размере более 71,2 млрд рублей, расходы - более 70,1 млрд рублей, профицит составит 1, 062 млрд рублей.

После первого чтения проекта бюджета в статью доходов дополнительно внесли 2,6 млрд рублей федеральных средств. Деньги пойдут в том числе на поддержку агропромышленного комплекса, системы здравоохранения и образования, строительство социальных учреждений и коммунальной инфраструктуры. Кроме этого, по инициативе депутатов 28 млн рублей направят на поддержку двух республиканских совхозов, 10 млн рублей - на обеспечение интернетом библиотек, пожарных частей и ФАПов.

"Впервые в бюджете появились средства для приобретения жилья педагогам. Раньше, если вы помните, мы приобретали жилье медицинским работникам и говорили, что мы будем работать над этим вопросом и в отношении учителей. Сейчас эта статья есть в бюджете", - сказал Шандалович. В новом году служебное жилье в Карелии получат победители программы "Земский учитель". На эти цели в бюджете заложено более 9 млн рублей.

Поддержка предпринимателей

Дополнительно 250 млн рублей заложено на поддержку малого и среднего бизнеса, о чем главу региона Артура Парфенчикова просили предприниматели в ходе недавней встречи за круглым столом. По словам руководителя региона, система льгот для МСБ в Карелии демонстрирует свою эффективность: по сравнению с предыдущим годом в 2021 году налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства выросли на 623 млн рублей, составив к началу ноября почти 3,2 млрд рублей. На 3,5 тыс. по сравнению с началом года выросло и число граждан, занятых в этой сфере экономики.

"Субсидии, гранты, налоговые льготы для малого и среднего бизнеса оборачиваются работающей экономикой и увеличением налоговых поступлений в бюджет. Поэтому работу по оказанию господдержки предпринимателям будем продолжать", - написал Парфенчиков на своей странице во "ВКонтакте".

Окончательное, третье, чтение проекта бюджета запланировано на 9 декабря.