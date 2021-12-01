Все виды топлива, кроме авиакеросина, подешевели на торгах на бирже

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Все виды топлива, представленные на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), кроме топлива для реактивных двигателей, снизились в цене по итогам торгов в среду. Это следует из данных биржи.

Цена бензина Аи-92 снизилась на 1,4% и составила 47,9 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,8%, до 49,04 тыс. рублей за тонну. Сильнее всего подешевели сжиженные углеводородные газы (СУГ) - на 4,6%, до 26,3 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут подешевел на 0,8%, до 23,09 тыс. рублей за тонну.

Стоимость зимнего дизельного топлива уменьшилась на 0,4%, до 60,73 тыс. рублей за тонну, межсезонного дизеля - на 1,4%, до 50,49 тыс. рублей за тонну. Летний дизель подешевел на 0,9%, 49,39 тыс. рублей за тонну.

В то же время стоимость авиакеросина выросла на 0,4% и составила 58,37 тыс. рублей за тонну.