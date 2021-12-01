Минэнерго Украины разработало законопроект о временных администрациях на предприятиях ТЭК

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики Украины разработало проект закона о временных администрациях на предприятиях отрасли в случае угрозы нарушения безопасности поставок электроэнергии. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"Министерство энергетики объявляет об опубликовании проекта закона <...> о введении временной администрации в случае угрозы нарушения безопасности поставок электрической энергии", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Цель документа - определить механизмы введения временных администраций на предприятиях ТЭК.

Законопроект разработан в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 года. Оно требовало от правительства проанализировать структуры собственности всех операторов систем распределения электроэнергии и поставщиков универсальных услуг, чтобы установить их конечных владельцев. Кроме того, от правительства требовалось проверить выполнение всеми операторами отделения функций распределения электроэнергии от функций ее поставок, а также принять меры по недопущению работы вертикально интегрированных субъектов хозяйствования.

Этот проект, по мнению, которое изложено в редакционной статье украинского издания "Страна", направлен прежде всего против частных энергокомпаний, которые находятся в собственности крупных бизнесменов, например, Рината Ахметова. После принятия на Украине так называемого закона об олигархах между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским начался конфликт. По мнению украинского политолога Владимира Фесенко, Ахметову - а его имя власти называли в числе олигархов - закон "очень не нравится", и бизнесмен "считает его унижением". В пресс-службе предпринимателя подчеркивали, что он считает себя инвестором, а свои активы - приобретенными честно и работающими прозрачно.