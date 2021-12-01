Мишустин высоко оценил сотрудничество России и Вьетнама в экономике и борьбе с пандемией

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Торгово-экономическое сотрудничество России и Вьетнама поступательно развивается, страны успешно работают вместе в пандемию. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком в среду в Москве.

"Поступательно развивается наше торгово-экономическое сотрудничество, несмотря на коронавирус, в январе - сентябре взаимный товарооборот увеличился более чем на 16% по сравнению с 2020 годом и составил $5 млрд", - отметил Мишустин.

"Мы плодотворно взаимодействуем в борьбе с коронавирусом, направили во Вьетнам современные тестовые системы и мобильную лабораторию, были поставлены российские вакцины, которые доказали свою эффективность", - продолжил он. Премьер напомнил, что во Вьетнаме организовано производство российской антиковидной вакцины "Спутник V" в количестве 1 млн доз, обсуждаются возможности поставок "Спутника лайт". "Я уверен, что массовая иммунизация населения позволит нам защитить здоровье людей и справиться с пандемией", - подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что рад возможности познакомиться с президентом Вьетнама лично.

"Дружеские и партнерские отношения [РФ и Вьетнама] опираются на нашу общую славную историю, наша страна поддержала борьбу вьетнамского народа за освобождение от колониализма, помогла тогда отстоять независимость", - сказал Мишустин. В этой связи он напомнил, что стороны отмечают 20-летие подписания декларации о стратегическом партнерстве Вьетнама и России.