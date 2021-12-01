Минприроды хочет продлить субсидии на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора

КИРОВ, 1 декабря. /ТАСС/. Минприроды РФ планирует продолжить в 2022 году финансирование закупок регионами контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Об этом в среду рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в ходе совещания по вопросам реализации Национального проекта "Экология" в Кирове.

По словам Козлова, в 2021 году правительство России направило 1 млрд рублей в субъекты, благодаря чему в 46 регионах закупили 65 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов.

"Через Российский экологический оператор мы хотим продолжить финансирование в последующем. Сейчас рассматривается заявка наших коллег из РЭО (Российский экологический оператор - прим. ТАСС), они будут ее защищать. Предположительно в 2022 году также финансирование будет поддержано. Нужно поддержать муниципальный уровень в организации этой большой федеральной задачи", - сказал Козлов.

Он отметил, что в этом году финансирование на покупку контейнеров получили регионы, где уже была обеспечена система раздельного сбора. Кировская область не подавала заявку.

Раздельный сбор в Кирове

Летом 2020 года в Кирове и деревне Лубягино запустили пилотный проект по раздельному сбору отходов на девяти площадках, все отходы из контейнеров для раздельного сбора вывозили на производственную базу регоператора АО "Куприт" для ручной досортировки, откуда сформированная партия вторсырья отправлялась на переработку.

Позднее власти заявили, что пилотный проект будет изменен. Модернизированный проект должен включить наработки проекта "Вятка без мусора", согласно которому отходы сортирует конкретный дом, а вырученные от сдачи вторичного сырья средства идут на общедомовые нужды. Также проект предусматривает работу регионального оператора по расширению сети экопунктов и сеток для приема конкретных фракций отходов. Сетки-накопители для приема ПЭТ-бутылок установлены в двух микрорайонах Кирова - Радужном и Лубягино. Далее проект расширят на другие районы города и области.

В 2022 году должна начаться работа по созданию комплексного объекта по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов. Заявка Кировской области на выделение федерального финансирования по этому проекту одобрена. Место размещения объекта пока не определено.

В пресс-службе Минприроды России сообщили, что для предоставления субсидий регионы отбирали по нескольким критериям. Регион мог рассчитывать на меру поддержки, если в нем утверждена территориальная схема обращения с отходами, производства и потребления, а также порядок накопления твердых коммунальных отходов, включающий в себя, в том числе, положения о введении раздельного сбора отходов. В субъекте должны находиться объекты обработки твердых коммунальных отходов, которые обеспечивают полный цикл работы: доставка, сортировка, переработка.