Минздрав: пилотные регионы готовы к внедрению отраслевой системы оплаты труда медиков

СИРИУС /Федеральная территория/, 1 декабря. /ТАСС/. Семь субъектов РФ, которые в пилотном режиме примут участие в проекте по изменению системы оплаты труда медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, готовы к внедрению разработанных Минтрудом и Минздравом параметров отраслевой системы оплаты труда (ОСОТ). Приступить к реализации проекта планируется весной 2022 года, рассказала в среду ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова в кулуарах проходящей в научно-технологическом университете "Сириус" конференции, посвященной развитию инклюзивного образования.

Ранее пресс-служба Минтруда РФ сообщала, что реализация пилотного проекта начнется в декабре и продлится до конца марта 2022 года. Соответствующий проект постановления был опубликован на портале regulation.gov.ru. В проекте примут участие семь регионов: Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская, Тамбовская области, Республика Саха (Якутия) и Севастополь. На время пилотного проекта предусмотрен защитный механизм: заработная плата медработников не может быть ниже суммы выплат по действующей системе оплаты труда.

На сроки начала реализации пилотного проекта оказала влияние третья волна пандемии коронавируса, которая не была учтена при подготовке соответствующего постановления правительства РФ, отметила собеседница агентства.

"Получилось, что во всех семи субъектах РФ у нас большинство медицинских организаций вовлечено в процесс оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Это значит, что ряд врачей работает не в обычных условиях. То есть пилотировать на этом новую систему оплаты труда не очень логично, не будет понимания, все ли правильно посчитали, все ли правильно сделали. Поэтому совместно с Министерством труда мы обратились в правительство РФ, чтобы отсрочить реализацию этого пилота, хотя бы когда заболеваемость снизится, - сказала Семенова. - Сейчас наслоение и сезона гриппа, и ОРВИ. Думаем, надеемся, что к весне хотя бы эти сопутствующие вирусные инфекции уйдут, и мы начнем. В принципе, все в регионах готовы, созданы рабочие группы, все ознакомлены с параметрами, все уже на себя пытаются каким-то образом их примерять".

Как отметила замминистра, в ходе работы над параметрами были приведены в порядок компенсационные и стимулирующие выплаты, ликвидировано разнообразие, которое было в регионах. "У всех есть желание, чтобы заработные платы были прозрачными, чтобы врачи, средний медицинский персонал понимали, что в несгораемом остатке они получат, выполняя тот или иной объем работы с фиксированными соответственно результатами качественными. По отдельным параметрам есть замечания коллег, в том числе профсоюзного, профессионального сообществ, которые мы договаривались проанализировать и может быть скорректировать в процессе проведения пилотного проекта", - отметила собеседница агентства.

Говоря о том, что уже сделано, Семенова отметила, что из параметров исключены выплаты за стаж. "Медицинское сообщество - это люди, которые должны иметь не просто стаж работы, но и иметь все время повышаемый уровень своей квалификации, потому что здравоохранение не стоит на месте. А по сути у нас если делать фиксированную выплату за квалификацию - высшую, первую или вторую - она предусматривает в том числе обязательный стаж. Получается некоторое задублирование. И вот такие задублирования в новых параметрах попытались убрать", - отметила замминистра.

О проекте

Проект конкретизирует состав групп должностей медицинских работников, методику расчета и структуру заработной платы, устанавливает единый перечень компенсационных и стимулирующих выплат, правила и условия их применения. В частности, структура зарплаты включает должностной оклад, стимулирующие и компенсационные выплаты.

Оклад формируется на основе трех параметров: расчетной величины, установленной на уровне 13 617 рублей, коэффициента сложности выполняемой работы по должностям и коэффициента региональной экономической дифференциации. Размер коэффициента сложности устанавливается в соответствии с 16 группами должностей. Размер коэффициента региональной экономической дифференциации рассчитывается на основе данных Росстата по медианной зарплате в каждом субъекте. Проектом постановления устанавливаются восемь видов компенсационных выплат и 16 видов стимулирующих выплат.

На основе результатов пилотного проекта будет сформирована отраслевая система оплаты труда для государственных учреждений здравоохранения по всей стране. В настоящее время в системе здравоохранения отсутствует единая система расчета заработной платы медицинских работников.

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству принять нормативные акты, направленные на утверждение требований к структуре заработной платы медработников. В ноябре 2020 года были приняты поправки в Трудовой кодекс, которые наделили правительство правом устанавливать единые требования к отраслевым системам оплаты труда. В июне было принято постановление правительства РФ о проведении пилота по внедрению отраслевой системы оплаты труда в сфере здравоохранения.