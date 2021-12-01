Совкомбанк привлек $100 млн в Эксимбанке Кореи для финансирования портфеля автокредитов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Совкомбанк привлек $100 млн в Экспортно-импортном Банке Кореи (KEXIM) для финансирования портфеля автокредитов на покупку автомобилей Hyundai и KIA, произведенных в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Совкомбанка.

"Экспортно-импортный Банк Кореи (KEXIM) предоставил Совкомбанку $100 млн на срок пять лет в рамках межбанковской кредитной линии, открытой в этом году. Это первый опыт сотрудничества Совкомбанка и KEXIM", - указано в сообщении.

Полученные средства будут направлены на финансирование портфеля автокредитов, которые Совкомбанк выдал физическим лицам на покупку автомобилей южнокорейских марок Hyundai и KIA, произведенных на заводе Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге.

"Мы уверены, что результатом нашего партнерства станет увеличение спроса на произведенные в России автомобили, а это, в свою очередь, окажет поддержку развитию реального сектора российской экономики. Мы рады партнерству с таким уважаемым финансовым институтом и высоко ценим оказанное нам доверие", - сообщил заместитель председатель правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.

ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк, входящий в топ-10 крупнейших банков страны. Кредитные рейтинги банка по международной шкале: S&P - ВВ, прогноз "позитивный", Moody’s - Вa1, прогноз "стабильный", Fitch - ВB+, прогноз "стабильный".