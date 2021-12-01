Подведомственные Минцифры учреждения сформируют национальный центр телекоммуникаций

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Научно-исследовательский институт радио имени М.И. Кривошеева (ФГУП НИИР) и ряд других подведомственных Минцифры РФ учреждений сформируют национальный исследовательский центр телекоммуникаций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе научно-исследовательского института.

Эта инициатива проходит в рамках реорганизации ФГУП НИИР, которая стартует в этом году.

"Следующим шагом реформирования НИИР станет присоединение ряда других подведомственных Минцифры РФ учреждений и формирование национального исследовательского центра телекоммуникаций. В НИЦ будет создано 14 вертикально-интегрированных подразделений, которые будут курировать различные направления в сфере связи и технологий - использование радиочастотного спектра, Big Data, интернет вещей, магистральные сети и многое другое", - уточнили в НИИР.

Гендиректор ФГУП НИИР Олег Иванов, слова которого приводит пресс-служба, добавил, что НИИР видит дефицит системных глубоких исследований в сфере телекоммуникаций. "Недостаточное участие России в работе международных исследовательских организаций уже приводит к проблемам при внедрении новых технологий. Для государства важно развитие в нашей стране фундаментальных исследований, которые не дают быстрых эффектов сегодня, но являются заделом на будущее", - пояснил Иванов.

Первым этапом реорганизации станет расширение ФГУП НИИР за счет присоединения к нему другого научного института - ЦНИИС. НИИР преобразуют в федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ). Указ об этом подписал президент РФ. Цель укрупнения - создать в России крупный научно-исследовательский центр в сфере связи и технологий.

ЦНИИС и НИИР сохранят свои бренды в периметре нового ФГБУ. В институте рассчитывают провести реорганизацию до 1 апреля 2022 года.