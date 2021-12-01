Производство российских вакцин во Вьетнаме может начаться в I квартале 2022 года

"Трансфер технологий во Вьетнаме уже есть, соответственно, базово можно сказать, что в первом квартале. В первом квартале, мы считаем, что возможно производство "Спутник Лайт" и "Спутника V" прямо там", - сказал Дмитриев.

Глава РФПИ отметил, что Вьетнам должен стать "важным хабом для региона" по производству российских вакцин. "Как вы знаете у нас есть производства в Корее и Китае, но Вьетнам тоже очень важный рынок, с ними большие соглашения об объеме покупки вакцины, поэтому это позволит реализовать вакцину и для Вьетнама, и для других регионов", - пояснил он.

Соглашение о проекте создания производства полного цикла вакцины "Спутник V" во Вьетнаме было подписано в среду, 1 декабря, перед началом переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина и президента Вьетнама Нгуен Суан Фука. Кроме того, РФ и Вьетнам условились о сотрудничестве по локализации розлива и упаковки вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" во Вьетнаме.