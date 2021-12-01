"Газпром нефть" получила лицензии на развитие технологий разработки трудных запасов нефти

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" получила лицензии на разработку технологий поиска и добычи трудноизвлекаемых запасов. Технологические полигоны для тестирования отечественных разработок будут созданы на участках Пальяновский и Салымский-3 в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, сообщила компания.

"Мы стали первой компанией, которая получила в России лицензии не на геологоразведку или добычу нефти, а на развитие технологий для разработки трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов. Это важное событие в масштабах всей отрасли. Такой вид недропользования позволяет создавать инновационные полигоны, на которых участники нефтегазового рынка смогут сосредоточиться на поиске новых технологических решений для добычи "трудной" нефти", - отметил глава компании Александр Дюков.

По его словам, лицензии дают возможность без бюрократических сложностей привлекать широкий круг партнеров.

Новый тип недропользования позволит компаниям сфокусироваться на развитии технологий, а не на обязательствах по бурению или работе с запасами, характерных для традиционной модели деятельности, уточнили в "Газпром нефти".

"Также упрощается порядок подготовки и согласования проектной документации. Создание полигонов значительно расширяет возможности для испытания технологий в полевых условиях, а также их последующего усовершенствования и тиражирования на действующие и перспективные нефтегазовые активы", - добавили в компании.

В ближайшие годы в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири будет развернута сеть технологических полигонов, на которых планируется отрабатывать решения для поиска и добычи запасов баженовской и доманиковой свит, ачимовских и палеозойских залежей.