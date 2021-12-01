ЦБ отнес девять регионов в красную зону по ОСАГО

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Банк России отнес девять регионов к высокорисковой зоне мошенничества в области ОСАГО. Шесть из них - субъекты Северо-Кавказского федерального округа, говорится в мониторинге региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО, подготовленном ЦБ.

"По данным за истекший скользящий год, по состоянию на 1 октября 2021 года к красной (высокорисковой) зоне отнесены девять субъектов РФ, среди которых шесть субъектов Северо-Кавказского федерального округа (за исключением Ставропольского края) и Приморский край. Кроме того, в "красную" зону входят такие субъекты Сибирского федерального округа, как Новосибирская область и Республика Тыва. В сравнении с первым полугодием 2021 года из списка субъектов красной зоны вышла Республика Хакасия", - отмечается в документе.

При этом вблизи границ красной зоны находятся Республика Хакасия, Челябинская область, а также Еврейская автономная область, Республики Калмыкия и Адыгея. Суммарная доля сборов страховых премий в субъектах РФ, отнесенных к красной зоне, составила 5,1% российского рынка ОСАГО, при этом вклад этих субъектов РФ в страховые выплаты достигает 9,9%, уточнили в ЦБ.

Вместе с тем постепенно снижаются риски недобросовестных действий в сфере ОСАГО в целом ряде регионов, в том числе в Ивановской, Тульской, Оренбургской, Калужской, Орловской, Белгородской областях. Однако постепенно осложняется для страховщиков ситуация в Санкт-Петербурге и Севастополе, в Новосибирской, Челябинской, Иркутской, Ленинградской, Владимирской, Самарской, Московской и Ульяновской областях.

По данным регулятора, за последние три месяца средняя выплата по ОСАГО снизилась на 0,5%, до 67,8 тыс. рублей. Однако за год по Российской Федерации в целом этот показатель вырос на 1,5%, уточнили в ЦБ. Частота страховых случаев по России в целом впервые после длительного периода снижения выросла за год на 3,6%, до уровня 5,32%.