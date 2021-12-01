Россия примет участие в седьмой выставке туризма и продовольствия на Хайнане

ХАЙКОУ, 1 декабря. /ТАСС/. Российские компании и общественные организации примут участие в 7-й Хайнаньской выставке туризма и продовольствия в городе Хайкоу (административный центр провинции Хайнань, Южный Китай), которая пройдет с 9 по 12 декабря. Об этом сообщили организаторы форума.

В его рамках при поддержке генерального консульства России в Гуанчжоу в целях продвижения туристического потенциала РФ пройдет тематическая фотовыставка "Крым - Китай: давайте знакомиться", подготовленная общественной организацией "Крым - Чжунго". Экспозиция включает порядка двадцати работ крымских фотографов с видами природных и туристических объектов полуострова.

Российская винодельня "Кубань-вино" также представит несколько видов вин марки Chateau Tamagne ("Шато Тамань"). Среди них - коллекционные серии из таких сортов винограда, как саперави, мерло, каберне, шардоне, красностоп, мадера и другие. Кроме того, производитель выставит несколько видов розового и десертного вина, а также шампанское.

7-я Хайнаньская выставка туризма и продовольствия в Хайкоу будет проходить с 9 по 12 декабря. Общая площадь экспозиции составит 40 тыс. кв. м: на 2 тыс. стендах будут представлены более 800 брендов. В ходе выставки также состоятся форумы и конференции о туризме, международных поставках продовольствия и преференциальной политике свободного порта провинции Хайнань.