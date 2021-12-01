Уровень безработицы в Омской области вернулся к допандемийным показателям

ОМСК, 1 декабря. /ТАСС/. Число официальных безработных в Омской области, которое в пиковый период составляло 57 тыс., вернулось к допандемийному показателю - около 13 тыс. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального министерства труда и социального развития.

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу вернуть к концу текущего года рынок труда во всех регионах РФ к показателям 2019 года.

"Уровень занятости в Омской области вернулся к допандемийным показателям. В 2019 году было около 13 тыс. зарегистрированных безработных. В пиковый период, который пришелся на сентябрь 2020 года, этот показатель составил 57 тыс. человек. В настоящее время на учете в центрах занятости снова состоит около 13 тыс. человек. Таким образом уровень безработицы по сравнению с пиковым периодом снизился в 4 раза", - сказали в пресс-службе.

В Минтруда отметили, что принятые из-за пандемии ограничения отразились на региональном рынке труда: приостанавливали деятельность крупные предприятия, гостиницы, туристические агентства, кафе и рестораны и т.д. "Больше всего безработных оказалось в строительной сфере, в области туризма, гостиничного бизнеса, а также в сфере услуг. [Тогда] уровень общей безработицы увеличился с 6,4% до 8,9%. Зарегистрированная безработица выросла более чем в 4 раза: с 1,2% до 5,7%", - пояснили в министерстве.

По словам министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова, весь пандемийный период специалисты службы занятости работают с повышенной нагрузкой. "В Омской области разработан комплекс мер для увеличения численности занятого населения. В него вошли: общественные работы, возможность профессионального обучения, федеральные выплаты и субсидии для безработных и работодателей и другие меры поддержки. Все это в 2020 году позволило трудоустроить 52,3 тыс. человек", - цитирует пресс-служба Куприянова. Все эти мероприятия были продолжены и в текущем году.