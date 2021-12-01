Доля просроченных микрозаймов с начала года выросла до 29,5%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Банк России фиксирует рост доли просроченных займов в микрофинансовых организациях (МФО), с начала года показатель составил 29,5%. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

"Мы увидели, что опять начала расти доля просроченных займов (в МФО - прим. ТАСС), которая по итогам девяти месяцев текущего года составила <…> 29,5%", - сказал он, выступая на XX Юбилейной Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности, которая проходит в Санкт-Петербурге.

Чистюхин добавил, что стало расти число жалоб на МФО. "В первую очередь по двум основным направлениям, первое направление - системное. Это предложение клиентам или навязывание клиентам дополнительных услуг. И второе направление - это недобросовестная деятельность отдельных групп компаний", - пояснил он.

По данным Банка России, за девять месяцев этого года МФО выдали займов на 440 млрд рублей, что на 53% больше относительно аналогичного периода 2020 года. "Это очень положительные тенденции, показывающие востребованность микрофинансовых институтов как одного из важных инструментов предоставления досрочных заимствований", - отметил Чистюхин.