Техкомитет ОПЕК+ понизил прогноз спроса на 2021 год до 5,65 млн б/с

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Баланс на глобальном рынке нефти в 2022 году сместится в сторону переизбытка предложения, при этом максимальный преизбыток ожидается в январе - марте 2022 года с учетом продажи нефти из резервов США, говорится в докладе технического комитета ОПЕК+, который будет заседать в среду.

Как ожидают эксперты, в среднем по году профицит предложения составит 1,7 млн баррелей в сутки (б/с) в 2022 году, тогда как в 2021 году на рынке наблюдался дефицит в объеме 1,2 млн б/с. По базовому сценарию, который учитывает последние решения ОПЕК+ и объявленную США продажу 50 млн баррелей из стратегических резервов, в январе 2022 года профицит нефти составит 2 млн б/с, в феврале - 3,4 млн б/с, в марте - 3,8 млн б/с. В последующие месяцы он будет снижаться, но в той или иной степени сохранится на протяжении всего года.

При этом по альтернативному сценарию, который также учитывает решения ОПЕК+ и распечатывание резерва, но на фоне более медленного роста спроса, профицит по году в целом может составить 3,1 млн б/с. В этом варианте переизбыток нефти в январе может составить 3,7 млн б/с, в феврале - 5,2 млн б/с, в марте - 5,6 млн б/с.

Техкомитет ОПЕК+ также оценил эффект от продажи нефтяных резервов для рынка нефти как сдержанный. ОПЕК+ понизил прогноз спроса на 2021 год до 5,65 млн б/с, на 2022 - сохранил на уровне 4,15 млн б/с.

Также техкомитет ОПЕК+ предлагает оценить влияние штамма "омикрон" на нефтяной спрос через две недели, когда прояснится тяжесть его перенесения.