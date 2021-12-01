ВТБ ожидает в 2022 году активного размещения еврооблигаций

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. ВТБ ожидает в следующем году активного размещения еврооблигаций, сообщил журналистам руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

"В 2022 году будут активные размещения, в том числе для погашения бумаг 2022 года, а также долговых обязательств, которые должны быть погашены в 2023-2024 годах, - это порядка $20 млрд", - сказал он.

Соловьев также уточнил, что до конца текущего года крупных сделок на рынке долгового капитала не ожидается. "Ожидаем, что все размещения должны начаться в январе после новогодних праздников. Я думаю, что в этом году это все закрыто", - полагает он.

Говоря о размещении облигаций российских эмитентов в текущем году, Соловьев отметил, что эмитенты из РФ разместили в 2021 году евробонды на $18,7 млрд, за последние три года эта цифра остается на стабильном уровне.

В числе характерных трендов года Соловьев обратил внимание на исторически низкий уровень ставок по выпускам еврооблигаций. "В течение последних двух лет еврооблигации размещались по исторически низким ставкам, поэтому многие эмитенты не только размещали новые выпуски, но одновременно и выкупали долговые бумаги с погашением в 2021-2022 году. Компании, понимая, что ставки растут, активно выходили на рынки для рефинансирования и пре-финансирования тех выплат, которые наступят позже. В 2022-2023 годах будет выплачиваться порядка $24 млрд в год, поэтому многие эмитенты сделали это заранее, в целом останется выплатить порядка $18 млрд, была существенно снижена нагрузка на эмитентов на случай, если появятся геополитические риски", - сказал топ-менеджер.

Смена приоритета

Еще одним важным моментом этого года, по его словам, было то, что у России как у суверенного заемщика произошло полное переключение на размещение в евро. "Это связано с определенными геополитическими ограничениями", - добавил он.

Соловьев также выделил тенденцию перехода приоритета российских эмитентов от долларов к евро в качестве валюты заимствования при размещении евробондов. "Оно (смещение - прим. ТАСС) есть. И Министерство финансов РФ, и крупные заемщики - такие, как РЖД, "Газпром" и другие - все чаще размещают еврооблигации в евро и других альтернативных доллару валютах (как швейцарские франки). Это тенденция, которая затрагивает очень многих", - отметил он.

В связи с этим, по словам топ-менеджера, остается не так много эмитентов, которые выпускают долговые бумаги в долларах, это прежде всего частные компании. "Все меньше и меньше долларов российские эмитенты забирают с рынка. Доллар - самый глубокий рынок, для тех, кто в долларах может размещать, это очень позитивная конъюнктура", - добавил Соловьев.

Он также отметил, что многие американские инвесторы покупают еврооблигации в евро на вторичном рынке.

Выход РФ на рынки международного капитала

Соловьев также не исключил возможности выхода России на рынки международного капитала.

"Если ситуация сохранится такой, как сейчас, она, бесспорно, оставляет для России все возможности выходить на рынки капитала. Это правило хорошего тона, когда суверен систематически выходит на рынок, поскольку это создает бенчмарки для других эмитентов. Я не исключаю, что хотя бы по этой причине Россия рассмотрит выход на рынок капитала, ориентир - на евро, эта валюта комфортна и для инвесторов", - сообщил Соловьев.