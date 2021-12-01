Системы экономии энергии и комфортных платежей пилотно внедрят на железной дороге на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Уральский федеральный университет и Свердловская железная дорога в рамках совместного стартап-интенсива отобрали восемь проектов для пилотного внедрения на площадке СвЖД. В их число вошли система экономии электроэнергии и новая платежная система, которая повысит качество обслуживания, сообщили ТАСС в Инновационной инфраструктуре вуза.

"В числе рекомендованных к пилотному внедрению инновационных проектов - универсальная малогабаритная энергоэффективная система "NRG". Инновация приводит к экономии электроэнергии (от 7% до 17%), способствует уменьшению активной потребляемой мощности и потерь в электрической сети потребителя, а также нагрева проводников и вибрации при работе оборудования. <...> Другая инновационная разработка "Ckassa", опирающаяся на использование QR-кодов (или NFC-меток), предполагает экономичный запуск системы безналичной оплаты проезда в пригородных поездах. Предлагаемая платежная система призвана повысить качество обслуживания на железнодорожном транспорте", - сказали в вузе.

Вместо запланированных изначально пяти проектов для пилотного внедрения экспертами были отобраны восемь, в том числе прибор контроля и настройки защитных устройств контактной сети железных дорог "Пульсар", прибор "Нейросканер", основанный на запатентованном способе применения нейронных сетей при обработке данных с ультразвукового дефектоскопа, и система для автоматизации наблюдения за людьми и предотвращения ЧП.

"Первый опыт масштабного "Стартап-интенсива", призванного отобрать и доработать проекты, которые будут способствовать инновационному развитию Свердловской железной дороги, можно назвать успешным. Победителями стали яркие и разноплановые разработки, они относятся к сферам энергоэффективности, обеспечению безопасности, повышению комфортности поездок, решают актуальные прикладные задачи. Все они отвечают на запросы СвЖД, не случайно эксперты от железной дороги остановили выбор на 8, а не на 5 инновационных проектах. Мы готовы развивать и продолжать наше сотрудничество со СвЖД: университет, в том числе и Инновационная инфраструктура, с радостью делится накопленным богатым багажом знаний, выверенными методиками и критериями проектной работы", - приводят в вузе слова заместителя первого проректора УрФУ Надежды Терлыга.

Уральский федеральный университет является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 36 тыс. студентов. В 2021 году вуз является лидером по бюджетному приему в стране - абитуриентам доступно 7 500 мест по всем уровням и формам обучения. В УрФУ обучаются более 4 300 иностранных студентов из 100 стран, действуют более 10 лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ является участником программы "Приоритет 2030" в треке "Исследовательское лидерство".