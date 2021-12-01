Годовая добыча газа "Газпромом" на Бованенково впервые достигла 100 млрд куб. м.

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Годовая добыча газа на Бованенковском месторождении "Газпрома" 1 декабря впервые достигла 100 млрд куб. м, говорится в сообщении "Газпром добыча Надым".

"1 декабря 2021 года впервые с начала разработки Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения ежегодная добыча преодолела отметку - 100 млрд куб. м газа", - сказано в сообщении.

В 2018 году добыча газа на Бованенковском месторождении составила 87,4 млрд куб. м, в 2019 году - 96,3 млрд куб. м. Добыча газа на месторождении в прошлом году составила 99,2 млрд куб. м.

В начале текущего года "Газпром" отмечал, что планирует в 2021 года вывести Бованенково на проектный уровень добычи - 115 млрд куб. м

Добыча углеводородов на Бованенково ведется с 2012 года. Это крупнейшее по разведанным запасам газа месторождение расположено на полуострове Ямал в Арктической зоне.

Начальные запасы газа на Бованенковском месторождении - 4,9 трлн куб. м. Проектный уровень добычи газа на этом месторождении - 115 млрд куб. м в год. В перспективе он должен увеличиться до 140 млрд куб. м в год за счет подключения неоком-юрских залежей.