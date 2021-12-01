"Уралхим" и "Уралкалий" готовы заморозить цены на удобрения для аграриев РФ до 2023 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Производители удобрений "Уралхим" и "Уралкалий" готовы заморозить цены на минеральные удобрения для аграриев РФ на уровне этого лета до конца 2022 года, заявил журналистам владелец компаний Дмитрий Мазепин.

"Я так думаю, что сегодня они (цены - прим. ТАСС) зафиксированы до конца мая, но правительство сделало нам намек, что они бы хотели, чтобы цены были зафиксированы до конца [2022] года. Мы понимаем этот намек, но вернемся [к нему] в конце мая. Мы, как компании, - я за свои компании отвечаю - мы готовы зафиксировать цены до конца 2022 года", - сказал он.

Мазепин подтвердил, что речь может идти о фиксации цен на уровне лета 2021 года.

Производители удобрений намерены зафиксировать цены на минеральные удобрения для российских сельхозпроизводителей до конца мая следующего года, заявил ранее ТАСС замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов.

Глава "Фосагро" и Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев подтверждал намерение крупнейших компаний отрасли продлить режим заморозки цен до 31 мая 2022 года. Ранее производители минеральных удобрений РФ приняли решения о сдерживании цен на свою продукцию для аграриев до конца 2021 года.

Обсуждается также обязательство производителей на поставки гарантированного объема удобрений.