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Mercury Retail может вернуться к IPO в 2022 году при благоприятной конъюнктуре

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Mercury Retail, владелец сетей магазинов "Красное и белое" и "Бристоль", может вернуться к возможности IPO в 2022 году при благоприятной рыночной конъюнктуре, сообщил журналистам совладелец, co-CEO Mercury Retail Сергей Кациев.

Ранее компания решила отложить планировавшееся на Московской бирже IPO из-за ситуации на рынке.

"При благоприятном рынке [мы вернемся к возможности IPO], у нас это не самоцель, мы не решаем финансовых проблем. Для нас IPO - это выход на новый этап развития компании", - сказал Кациев.

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