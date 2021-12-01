ВТБ: объем средств на инвестиционных счетах россиян может вырасти на 30% в 2022 году

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Объем средств на инвестиционных счетах россиян может вырасти на 30% в следующем году при условии поддержки государства. Такое мнение ТАСС высказал главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

"Объем средств россиян на инвестиционных счетах сегодня составляет порядка 9 трлн рублей. Думаю, что в следующем году, при поддержке государства дополнительными стимулами, этот показатель прирастет на 30%", - полагает Потапов.

По его словам, особое внимание необходимо уделить стимулированию притока средств в ESG-инвестиции (environmental, social, governance - экологическая, социальная ответственность, корпоративное управление). К примеру, проработать налоговые преференции для розничных инвесторов в фонды ответственного инвестирования и при покупке "зеленых" облигаций.

Накануне во время форума "Россия зовет" Владимир Путин попросил правительство совместно с Банком России проработать линейку финансовых инструментов для поддержки устойчивого развития, включая налоговые льготы, субсидии и государственные гарантии для предприятий и инвесторов.