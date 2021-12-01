Энергопотребление в России в ноябре выросло на 5%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в России в ноябре 2021 года составило 98,5 млрд кВт ч, что на 5% выше, чем в ноябре 2020 года, говорится в пресс-релизе "Системного оператора" Единой энергосистемы (СО ЕЭС) России.

Выработка электроэнергии за отчетный период увеличилась на 6,2% в годовом выражении - до 100,8 млрд кВт ч.

При этом в ЕЭС России энергопотребление возросло на 5% (97 млрд кВт ч), а производство - на 6,3% (99,3 млрд кВт ч).

Тепловые электростанции (ТЭС) в ЕЭС России в ноябре произвели 56 млрд кВт ч электроэнергии, что на 10,4% больше, чем годом ранее. При этом гидроэлектростанции уменьшили выработку на 2,1%, до 16,5 млрд кВт ч. Атомные станции нарастили производство на 2,4%, до 20,2 млрд кВт ч, а электростанции промышленных предприятий - на 2,9%, до 6 млрд кВт ч.