Эксперт допустил десятикратный рост некоммерческого сектора в России из-за пандемии

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пандемия коронавируса должна спровоцировать взрывной рост некоммерческого сектора в России. За десять лет его доля в экономике страны может вырасти с 1% до 10%, считает исполнительный директор Общенационального союза некоммерческих организаций Анатолий Ганин.

"Сейчас этот показатель [доля НКО в структуре экономики РФ] находится на уровне примерно 1%. В развитых странах он составляет 10-14%. Наблюдая ситуацию с развитием некоммерческого сектора в России, можем заявить, что нас ждет взрывной рост экономики некоммерческого сектора. <...> Мы ждем десятикратный рост в разрезе ближайших десяти лет", - сказал Ганин журналистам на 11-м Съезде НКО России.

По его словам, основная причина такого роста - пандемия, которая по-разному повлияла на слои населения и запустила тренд на изменения, в том числе в предоставлении социальных услуг.

"Некоммерческая организация обладает отличительной чертой - это таргетность социального воздействия. Если государство решает социальную проблему в общих чертах, то некоммерческие организации могут подстроиться под ситуацию", - пояснил Ганин.

При этом для развития сектора НКО в стране нужно решить несколько системных проблем. В частности, научить некоммерческий сектор грамотно конкурировать друг с другом, а также изменить подход к государственной поддержке НКО.

Согласно рейтингу третьего сектора "Регион-НКО - 2021", активнее всего некоммерческие организации в этом году развивались в Москве, Вологодской области и Татарстане, при этом также наибольшее количество НКО фиксируется в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане.