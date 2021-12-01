Метрополитен-музей получил крупнейшее в своей истории пожертвование

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Один из крупнейших в мире музеев - нью-йоркский Метрополитен-музей - получил самое щедрое за всю историю своего существования единовременное пожертвование в размере $125 млн и теперь сможет реализовать давно откладывавшиеся по финансовым причинам планы строительства нового крыла для размещения произведений нового и современного искусства. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

Дарителями, как пишет издание, выступили попечитель музея, 83-летний американский финансист китайского происхождения Оскар Тан и его 50-летняя супруга Агнес, архитектор и историк. Новая постройка в течение как минимум 50 лет будет именоваться в честь этих двух дарителей.

Планы сооружения нового музейного помещения, напоминает газета, появились еще семь лет назад, но из-за отсутствия необходимых средств были отложены до лучших времен. С пожертвованием супругов Тан, как заявил директор Метрополитен-музея Макс Холляйн, это время пришло. "Это является демонстрацией уверенности, которую музей испытывает в отношении данного проекта", - заявил Холляйн изданию.

Хотя его реализация - а проект оценивается как минимум в $500 млн - потребует сбора дополнительных средств, президент и исполнительный директор музея Дэниел Вайс не сомневается в том, что за этим теперь дело не станет. "Это не вызывает у нас беспокойства, - сказал он газете. - Наше финансовое положение весьма стабильно".

В администрации музея, как следует из публикации, более озабочены конкретным воплощением указанных замыслов и, в частности, поисками архитектора нового сооружения, имя которого, как ожидается, будет названо этой зимой. Прежний претендент на эту должность, британец Дэвид Чипперфилд, оценил свое видение новых музейных площадей (около 7 400 кв. м) в $800 млн, что в администрации музея сочли неприемлемым.

По словам Вайса, музей пока не решил, обратится ли он к властям Нью-Йорка за помощью в сборе недостающих средств. Он дал понять, что за последние год-два администрация музея предприняла ряд мер, позволивших сократить расходы и даже преумножить музейный бюджет, несмотря на то, что в минувшем году из-за пандемии нового коронавируса тот недополучил около $150 млн.

Супруги Тан выразили полную готовность оказать всестороннее содействие музею в его стремлении стать "более глобальным хранилищем предметов нового и современного искусства". "Мы хотим помочь музею двигаться в этом направлении", - сказал газете Оскар Тан.