Москва приняла участие в пилотном проекте ОЭСР по устойчивому развитию

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Москва стала первым и единственным регионом России, который принял участие в пилотном проекте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), позволяющем оценивать текущее развитие и получать аналитические и экспертные рекомендации по улучшению качества жизни в городе. Об этом сообщил в среду руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"Москва - первый и единственный город в России, который стал участвовать в пилотном проекте ОЭСР. Традиционно Москва является драйвером для других российских регионов, поэтому мы уверены, что наши знания и опыт позволят вовлечь всю Россию в повестку 2030. <…> Участие в пилотном проекте стало для нас отправной точкой оценки и понимания, где находится город в части целей устойчивого развития. В ходе проведенного анализа экспертами ОЭСР выделены особые результаты города по таким целям, как ЦУР № 4 "Качественное образование", ЦУР № 8 "Достойная работа и экономический рост" и ЦУР № 9 "Индустриализация, инновация и инфраструктура", - сказал Прохоров, выступая на вебинаре "Территориальный подход к целям устойчивого развития".

По его словам, сегодня мир живет в "эпоху турбулентности", где устойчивое развитие является не просто концепцией, а уже неотъемлемой частью реальности и основой качественного государственного управления.

Глава департамента также напомнил, что на прошедшей в Глазго 26-й климатической конференции ООН страны всего мира пришли к выводу о необходимости совместной работы по решению глобальных проблем и созданию условий для энергетического перехода для стран третьего мира. Российская повестка в области устойчивого развития направлена на решение многих задач, способствующих достижению ЦУР.

"Это, например, борьба с изменениями климата, переход от угольной к газовой генерации, создание энергоэффективной коммунальной инфраструктуры, повышение качества воздуха и воды, а также организация современной системы утилизации и переработки отходов. <…> Мы понимаем, что реализовать цели устойчивого развития невозможно, только принимая стратегические документы и решения на международном и национальном уровнях. Необходим непосредственный вклад местного правительства на уровне регионов и городов", - добавил Прохоров.

Переговоры о сотрудничестве

По словам главы департамента, многие крупные международные компании, которые работают в России, ведут переговоры о синхронизации действий в рамках работы по внедрению ЦУР. Уже заключено несколько соглашений. Также власти Москвы осуществляют совместные проекты с институтами развития. Например, с ВЭБ.РФ планируется транслировать на города и регионы полученный опыт.

"Москва готова делится своими проектами и лучшими практиками, которые могли бы быть интересны и полезны другим городам и регионам, в том числе и в рамках онлайн-платформы по ЦУРам G20, которая была презентована неделю назад, а также через Управляющий комитет ОЭСР. <…> Мы понимаем, что Москве есть куда стремиться. И достижение целей устойчивого развития напрямую зависит от проводимой работы по реализации всех ЦУР, а также от объединения вокруг этой работы всех ключевых стейкхолдеров", - подчеркнул Прохоров.

Он отметил, что именно поэтому Москва активно сотрудничает с частным сектором как поставщиком товаров и услуг посредством современной эффективной системы государственных закупок. На частный сектор приходится около 70% капитальных вложений в городе Москве.

Дальнейшие планы города предполагают повышение осведомленности частного сектора и населения о ЦУР и их включение в процесс разработки политики, что позволит лучше согласовывать приоритеты внутри общества. На Инвестиционном портале города Москвы уже разместили информацию о ЦУР и о том, какая работа предусмотрена в городе в целом по их достижению, заключил глава департамента.