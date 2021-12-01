Алтай сократил уровень безработицы и вернулся к допандемийным показателям

ТАСС, 1 декабря. Уровень зарегистрированной безработицы в Республике Алтай снизился и достиг в 2021 году допандемийных показателей - 2,3%, сообщил ТАСС в кулуарах Съезда НКО России министр труда, социального развития и занятости населения региона Адар Сумин.

"У нас сейчас 2,3% уровень зарегистрированной безработицы, это как раз допандемийный уровень. В период пандемии самый высокий показатель был 12,8% - это серьезный, высокий показатель безработицы. Основная проблема региона - сезонность туризма и сельского хозяйства. Наш регион туристический и занятость населения тесно связана с сезонностью. Поэтому, конечно, для нас было очень правильным решение открытия заведений с условиями входа по кодам", - сказал Сумин.

Он уточнил, что в учреждениях культуры, детского отдыха и оздоровления республики действуют ограничения наполняемости, которые предполагают привлечение меньшего количества персонала.

В Республике Алтай с начала пандемии коронавирус подтвержден у 24 410 человек. С 15 ноября введены QR-коды в двух муниципальных образованиях региона с наибольшим приростом заразившихся ковидом жителей - в Майминском районе и Горно-Алтайске. Меры коснулись театров, музеев, кинотеатров, фитнес-центров, бассейнов, а также предприятий общественного питания. С 29 ноября система кодов начала действовать на всей территории региона.