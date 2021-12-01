Волгоградская облдума приняла бездефицитный бюджет на 2022 год

ВОЛГОГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Депутаты Волгоградской областной думы приняли в среду во втором, окончательном, чтении закон об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Бюджет на 2022 год - бездефицитный, сообщили в пресс-службе облдумы.

"Доходы и расходы областного бюджета на 2022 год составляют соответственно по 137,9 млрд рублей. Собственные поступления предусмотрены в объеме 90,3 млрд рублей, безвозмездные - 47,6 млрд рублей. Бюджет - бездефицитный. На 2023 год доходная и расходные части областного бюджета предусмотрены в размере по 143,9 млрд рублей каждая, бюджет также бездефицитный. На 2024 год доходы определены в объеме 143,5 млрд рублей, расходы - 142,2 млрд рублей, профицит - 1,3 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Сообщается, что в следующем году сохранятся и будут проиндексированы все действующие виды соцпомощи. Кроме того, предусмотрены дополнительные средства на увеличение МРОТ и индексацию зарплаты бюджетникам. На мероприятия в сфере строительства и ЖКХ в 2022 году направят 18,5 млрд рублей, среди ключевых направлений - обеспечение жильем детей-сирот, переселение из аварийного фонда, строительство новых корпусов больниц, школ и детских садов. Объем дорожного фонда в будущем году составит 15,4 млрд рублей - продолжится строительство третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, Третьей Продольной магистрали.

В октябре проект бюджета Волгоградской области на 2022-2024 гг. прошел публичные слушания. Тогда доходы и расходы были запланированы в сумме 138,7 млрд рублей. Сообщалось, что в приоритете - социально значимые статьи расходов: на эти цели направят свыше 60% средств.