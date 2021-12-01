НИФИ Минфина учредил премию за лучшие медиапроекты по финансовой грамотности

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Центр финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России учредил премию "ФинЗОЖ эксперт - лучшие медиапроекты о финансово здоровом образе жизни". Об этом в среду сообщила пресс-служба НИФИ.

"Нашей премией мы хотим отметить тех, кто способствует формированию здоровых финансовых привычек: освещает актуальные темы, дает достоверную информацию, следует этическим и ценностным стандартам, создает креативный, вовлекающий контент. Мы также будем учитывать популярность проектов у пользователей соцсетей и посещаемость интернет-ресурсов", - рассказала руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ Анна Харнас, слова которой приводятся в сообщении.

Принять участие в конкурсном отборе могут средства массовой информации, журналисты, блогеры, бизнес и общественные организации, освещающие темы финансовой грамотности. Победителей определит экспертный совет, в который входят представители Минфина, ведущих финансовых вузов страны, научных и общественных организаций.

Лидеров определят в трех номинациях: лучший медиапроект о финансово здоровом образе жизни, лучший медиапроект по теме инициативного бюджетирования, в том числе школьного, а также лучший медиапроект о финансовом ЗОЖ по мнению пользователей социальных сетей.

Победители и лауреаты премии получат дипломы, памятные призы и почетный статус "ФинЗОЖ эксперт".