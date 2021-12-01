Титов: налоговый вычет должен стимулировать приток клиентов в фитнес-клубы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Введение спортивного налогового вычета положительно повлияет на приток клиентов в фитнес-клубы, ставшие участниками программы. Такое мнение высказал в среду журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Министерство спорта утвердило в среду перечень организаций, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги, за которые жители смогут получить налоговый вычет. В список вошли 3 836 субъектов.

"Мера хорошая, будем надеяться, что она положительно повлияет на приток клиентов в фитнес-клубы, хотя действие вычета они ощутят только в 2023 году", - сказал Титов, комментируя утверждение перечня.

Глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева отметила, что для клубов данная мера - "дополнительный козырь привлечения, мотивации и удержания клиентов". "В ходе переговоров [с профильными ведомствами] удалось значительно ослабить жесткость критериев для попадания предприятий индустрии в перечень, однако многие все равно остались за бортом. Сейчас начинаем разбираться, кого именно отсеяли на уровне регионов или федерального Минспорта и почему. Надеемся, список еще пополнится", - добавила она.

В то же время отрасль "продолжает оставаться одной из главных жертв санитарных ограничений, и сейчас в ней значительно обострилась проблема отношений с арендодателями", указал Титов. "Если в 2020 году 40% игроков рынка жаловались, что им не удается получить более щадящие условия - скидки, каникулы по аренде, то сейчас их уже около 60%. А затраты на аренду, между тем, составляют до 30% их расходов", - подчеркнул бизнес-омбудсмен.

По словам Титова, региональные власти могли бы стимулировать частных арендодателей к смягчению условий, предоставляя им взамен временные льготы по уплате имущественного налога, как это было сделано в 2020 году в Москве и Башкирии.

О вычете

Изменения в Налоговый кодекс, благодаря которым в России появился спортивный налоговый вычет, были приняты по поручению президента РФ Владимира Путина в апреле 2021 года.

Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет, составляет 120 тыс. рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть до 15,6 тыс. рублей (13% от максимальной суммы в 120 тыс. рублей). Заявить вычет по НДФЛ налогоплательщики смогут по расходам, которые они понесут в 2022 году.

Оформить вычет можно будет в налоговой инспекции или через работодателя. Для подтверждения расходов потребуется кассовый чек и договор о предоставлении услуг. Вычет также смогут получить родители за детей в возрасте до 18 лет.