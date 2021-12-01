Производство и поставки гражданского вертолета Ка-62 начнутся в 2022 году

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Гражданский вертолет Ка-62 получил сертификат типа, что позволяет начать его серийный выпуск, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Производство и поставки вертолета на российский рынок начнутся в 2022 году, добавили в Минпромторге.

"Новейший гражданский вертолет Ка-62 получил сертификат типа. Это позволяет начать серийные поставки машины российским заказчикам", - сообщил Мантуров, чьи слова приводит пресс-служба министерства. Соответствующий документ был выдан холдингу "Вертолеты России" Росавиацией 30 ноября.

"С 2022 года вертолет будет запущен в серийное производство и выведен на российский рынок. В ААК "Прогресс" уже заложен фюзеляж первого серийного Ка-62", - сообщили в министерстве.

Как отметил Минпромторг, в программе летных испытаний вертолета, которая стартовала в 2017 году, принимали участие три опытных образца, которые налетали в общей сложности порядка 700 часов.

Ка-62 - многоцелевой вертолет, в его конструкции используются полимерные композиционные материалы (до 60% по массе), что позволило снизить расход топлива, увеличить скорость и грузоподъемность машины. Дальность полета Ка-62 составляет 700 км, максимальная скорость - 310 км/ч. Максимальная взлетная масса вертолета - 6 800 кг, вместимость - 15 пассажиров. Ка-62 также может перевозить 2 тонны груза внутри кабины и до 2,5 тонны на внешней подвеске. В зависимости от требований заказчика может оснащаться спасательной лебедкой и медицинским модулем.