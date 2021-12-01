ЦБ заявил о риске ухода с рынка 300 МФО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Принятие законопроекта, которые предусматривает изменение предельного размера дневной процентной ставки по краткосрочным потребительским займам с 1% до 0,8% может привести к уходу с рынка 300 микрофинансовых организаций (МФО). Об этом заявил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на XX Юбилейной Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности, которая проходит в среду в Санкт-Петербурге.

По данным Банка России на 30 июня 2021 года, в России насчитывалось 1 266 МФО.

"Депутаты предложили продолжить законодательный тренд на снижение предельного размера процентной ставки (займов в МФО - прим. ТАСС) в день с 1% до 0,8%, максимальной суммы переплаты в отношении тела долга, с 1,5 до 1,3 суммы долга. <…> В случае реализации данного законопроекта около 300 МФО должны будут скорректировать свои бизнес-модели под новые правила, если хотят и дальше оставаться на этом рынке. Я думаю, что если они этого не сделают, то их финансовый результат будет отрицательным и соответственно они будут вынуждены рынок покинуть принудительно", - сказал Чистюхин.

Он добавил, что в рамках проекта подготовки закона, предполагается дать МФО трехмесячный период подготовки к новым требованиям.

По данным Банка России, за 9 месяцев этого года МФО выдали займов на 440 млрд рублей, что на 53% больше относительно аналогичного периода 2020 года.