Veon закрыл сделку по продаже башенных активов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Компания Veon закрыла сделку по продаже башенных активов. Об этом говорится в сообщении компании.

"Veon Ltd. объявляет об успешном завершении сделки по продаже своих российских вышек компании "Сервис-телеком", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сделка включает продажу 100% National Tower Company (NTC), дочерней компании Veon, которая управляет портфелем из примерно 15 400 вышек мобильной сети в РФ.

Цена покупки по сделке составляет 70,65 млрд рублей. При закрытии сделки компания Veon получила платеж в размере 64,4 млрд рублей, а остаток некоторых отсроченных сумм будет подлежать выплате в течение следующих трех лет.

"Я воодушевлен успешным завершением этой сделки и с нетерпением жду дальнейшего развития нашего партнерства с "Сервис-телеком". Эта сделка раскрывает стоимость наших инфраструктурных активов в России и позволяет высвободить капитал для дальнейшей оптимизации баланса Veon, в то же время обеспечивая большую финансовую гибкость для группы", - приводятся в сообщении слова гендиректора Veon Каана Терзиоглу.

В свою очередь генеральный директор "Сервис-телеком" Николай Бердин отметил, что сделка подчеркнула финансовые возможности компании и продемонстрировало компетентность команды "Сервис-телеком" как в ее способности управлять бизнесом в сфере вышек, так и в сфере слияний и поглощений.

В сентябре Veon сообщил о достижении соглашения о продаже портфеля антенно-мачтовых сооружений в России группе компаний "Сервис-телеком".