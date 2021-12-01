Минимальная зарплата в Петербурге в 2022 году превысит на 36,9% общероссийский показатель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Размер минимальной заработной платы в Санкт-Петербурге в 2022 году установлен в сумме 21,5 тыс. рублей, что на 36,9% выше общероссийского уровня МРОТ, который будет действовать с января. Соглашение о минимальной зарплате в Петербурге на 2022 год подписали губернатор Александр Беглов, президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак и председатель Межрегионального объединения организаций профсоюзов "Ленинградская федерация профсоюзов" Владимир Дербин, сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"Минимальная заработная плата в Петербурге в 2022 году составит 21500 рублей. Это на 36,9% больше МРОТ, который будет установлен в России с 1 января 2022 года в размере 13617 рублей", - говорится в сообщении.

На встрече отмечалось, что размер МРОТ в Петербурге на 2022 год установлен выше уровня инфляции. Также минимальная зарплата в городе на 37% превысит прожиточный минимум.

"Прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный в Петербурге на 2022 год, составит 13 571 рублей. Таким образом, минимальная заработная плата в городе превысит его на 37%", - привела пресс-служба слова губернатора.