Цена на гречку, яйца и муку в России за неделю выросла на 1,1%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Цена на гречку, яйца и муку в России за неделю с 23 по 29 ноября 2021 года выросла на 1,1%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Яйца куриные в среднем по стране подорожали на 1,1%, в том числе в 74 субъектах Российской Федерации - на 0,1-3,5%. В 5 субъектах цены не изменились. В 6 субъектах цены на яйца куриные снизились на 0,1-2,5%", - сообщили в ведомстве.

По данным Росстата, цены на крупу гречневую в среднем по России увеличились на 1,1%, в том числе в 69 субъектах Российской Федерации - на 0,1-5,5%. Так же за период с 23 по 29 ноября 2021 года выросли цены: на муку пшеничную - на 1,1%, хлеб - на 0,6%, сосиски, сардельки, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,5%, масло сливочное, маргарин, молоко пастеризованное, печенье, макаронные изделия, вермишель, рис, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,4%, колбасы вареные, консервы мясные для детского питания, рыбу мороженую, сметану, творог жирный, чай черный - на 0,3%, говядину, колбасы полукопченые и варено-копченые, молоко стерилизованное, сыры сычужные - на 0,2%, консервы овощные для детского питания - на 0,1%.

Как сообщили в Росстате, цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,7%, в том числе в 67 субъектах Российской Федерации - на 0,1-3,5%. Масло подсолнечное в среднем по России стало дороже на 0,4%, в том числе в 55 субъектах Российской Федерации - на 0,1-9%. Цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 0,1%, в том числе в 37 субъектах Российской Федерации - на 0,1-4,6%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,4%, в том числе на помидоры - на 3,1%, морковь - на 0,6%, яблоки - на 0,4%, огурцы и лук репчатый - на 0,2%. В то же время подорожали: капуста белокочанная - на 3,3%, картофель - на 0,3%. Конфеты шоколадные подешевели на 0,4%, свинина и водка - на 0,1%.