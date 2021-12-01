Оборот розничной торговли в России за январь - октябрь вырос на 7,9%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в РФ в октябре 2021 года составил 3,462 трлн рублей, что на 4,1% выше, чем годом ранее. За январь - октябрь показатель вырос на 7,9% в годовом выражении, до 31,663 трлн рублей, говорится в материалах Росстата.

В октябре 2021 года оборот розничной торговли на 95,4% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,6%, тогда как в октябре 2020 года - 95,1% и 4,9% соответственно.

Динамика числа розничных рынков

Число розничных рынков продолжает снижаться. На 1 октября 2021 года на территории Российской Федерации функционировало 879 розничных рынков, что на 62 рынка меньше, чем на аналогичную дату предыдущего года, а также 232 сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынка. Основными хозяйствующими субъектами на рынках по-прежнему остаются индивидуальные предприниматели. На 1 октября 2021 года на розничных рынках осуществляли деятельность 85,1 тыс. индивидуальных предпринимателей (на 1 июля 2021 года - 86,2 тыс.). На розничных рынках и ярмарках население покупает 5% как пищевых продуктов и табачных изделий, так и непродовольственных товаров.

Доля торговых сетей

В январе - сентябре 2021 года розничные торговые сети формировали в среднем по России 39,1% общего объема оборота розничной торговли (в январе - сентябре 2020 года - 38,3%). В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями удельный вес оборота торговых сетей составил 45,2% (в январе - сентябре 2020 года - 43,5%). В 36 субъектах Российской Федерации доля сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли превышала среднероссийский уровень.

В то же время в Республике Дагестан и Чеченской Республике розничные торговые сети в январе - сентябре 2021 года обеспечивали менее 5% общего объема оборота розничной торговли. Аналогичный показатель по Москве составил 38,8%, Санкт-Петербургу - 58,5%.

В октябре 2021 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 46,9%, непродовольственных товаров - 53,1% (в октябре 2020 года - 47,1% и 52,9% соответственно).

В объеме товарных ресурсов продовольственных товаров доля импорта в III квартале 2021 года составила 22% (в III квартале 2020 года- 24%).

Доля интернет-продаж

В октябре 2021 года объемы продаж через интернет по крупным и средним торгующим организациям увеличились по сравнению с сентябрем 2021 года на 5,3% (в сопоставимых ценах), с октябрем 2020 года - в 1,3 раза. Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций увеличилась до 7,5% против 6,1% в октябре 2020 года. Лидерами стали интернет-магазины Ozon, Wildberries и "Ситилинк" (их доля в общем объеме интернет-продаж составила 45,9%). В структуре продаж этих интернет-магазинов преобладала мужская, женская и детская одежда (13,5%), компьютеры (6,6%), обувь (5,8%), бытовые электротовары (5,0%).