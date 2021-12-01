Сельхозпроизводство в России за 10 месяцев снизилось на 2,9%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Объем сельхозпроизводства в России по итогам января - октября 2021 года сократился на 2,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 6 трлн 475,4 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в октябре 2021 года, по предварительной оценке, в действующих ценах составил 1 трлн 248 млрд рублей, в январе - октябре 2021 года - 6 трлн 475,4 млрд руб.", - отмечается в материалах.

Как сообщили в ведомстве со ссылкой на данные Минсельхоза России, к 22 ноября 2021 года в целом по Российской Федерации зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 96% посевных площадей, из них кукуруза на зерно - с 91,4% площадей. Из технических культур подсолнечник убран с 99% посевов, сахарная свекла - с 97,9% площадей.

В хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население), по расчетам, намолочено 125,4 млн тонн зерна в первоначально оприходованном весе, 15,3 млн тонн семян подсолнечника, накопано 40,2 млн тонн сахарной свеклы. В текущем году зерна намолочено на 8,6% меньше, чем год назад. Семян подсолнечника получено больше на 16,5%, сахарной свеклы - на 20,8%.

В Росстате также сообщили, что на конец октября 2021 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,3 млн голов (на 1,9% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 7,9 млн (на 1,9% меньше), поголовье свиней составило 27,2 млн (на 1,7% больше), овец и коз - 22,2 млн голов (на 4,1% меньше). В структуре на хозяйства населения приходилось 39,8% поголовья крупного рогатого скота, 8,6% свиней, 46,2% овец и коз (на конец октября 2020 г. - соответственно 40,4%, 9,6%, 46,1%).