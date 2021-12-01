Цены на бензин в России в октябре выросли на 0,6%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России в октябре 2021 года выросли на 0,6% по сравнению с сентябрем. При этом производители бензина в октябре снизили оптовые цены на 1,2%, сообщается в материалах Росстата.

В то же время с начала года потребительские цены на бензин выросли на 6,9%, тогда как цены производителей подскочили на 31,8%.

Потребительские цены на бензин в октябре в среднем по России превышали цены производителей в 1,9 раза (в октябре 2020 года - в 2,3 раза).

За отчетный месяц рост цен на бензин на 0,7% и более отмечалось в 29 субъектах РФ. Заметнее всего он подорожал в Омской области - на 1,3%, Республике Хакасия и Ярославской области - на 1,1%. Снижение цен на бензин автомобильный наблюдался в Новосибирской области - на 0,5%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,7% и 0,9% соответственно.

Цены за неделю

Средние потребительские цены на бензин в России с 22 по 29 ноября 2021 года выросли на 7 копеек и составили 49,69 рубля за литр.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 7 коп. - до 46,72 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 8 коп. - до 50,55 рубля за литр, стоимость бензина Аи-98 возросла на 3 копейки - до 58,59 рубля за литр.

Дизельное топливо увеличилось в цене на 38 копеек - до 53,03 рубля за литр.